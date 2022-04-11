Обновленное здание инфекционного отделения в Нурлате откроется в конце лета

Капитальный ремонт здания инфекционного отделения Нурлатской центральной районной больницы планируется завершить к концу лета. Об этом сообщает «Нурлат-информ».

По словам главного врача Нурлатской ЦРБ Айдара Сагдеева, в прошлом году был подготовлен проект ремонта здания, в этом году, в январе, начались работы. Средства для проведения капитального ремонта направлены из бюджета республики.

Два первых месяца 2022 года в отделении шли демонтажные работы: здесь убрали старые перегородки, чтобы привести помещение в соответствие с положенными нормами. Сейчас специалисты завершили работы по электрике, инженерным сетям, системе отопления, установке новых перегородок, начали штукатурить стены, приступили и к заливке полов.

На днях привезли лес для строительства обрешетки кровли. Старую, мансардную, разобрали, а новая будет двускатной. На строительстве крыши задействованы 10 человек. После того как завершат кладку, они займутся строительством обрешетки, а после и устройством кровли.

Изменится и фасад здания. Подрядчики к этим работам пока не приступили, но материал уже заготовлен. После утепления стен их обошьют керамогранитом. Новый облик отделению придадут и новые входные группы, их здесь будет четыре.

Отделение оснастят всем необходимым оборудованием. Прежде всего во все палаты подведут кислород, чего не было ранее, появится баклаборатория, которая будет соответствовать всем санитарным нормам. Кроме того, во всех палатах предусмотрены и отдельные санузлы, а в отдельной палате для больных туберкулезом — душевая.