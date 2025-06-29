В Нурлате создают арт-объект ко Дню ветеранов боевых действий

Ко Дню ветеранов боевых действий в городском парке Нурлата рядом с памятником воинам-интернационалистам появится новая композиция – металлический столик, на котором лежат берет и армейский ремень. Детали выковал своими руками председатель ТОС «Нижний Нурлат» Айрат Гареев.

Идея дополнить памятную зону символами солдатской доблести родилась несколько месяцев назад. Айрат долго обдумывал, каким должен быть новый арт-объект, и, определившись, быстро перешел к делу.

«Руководитель нашей общественной организации Ришат Сафиуллин предложил установить что-то, что дополнит мемориал. Я сразу представил себе этот образ: берет, ремень. Все это знакомо до боли, родное, – рассказывает Гареев. – В Казани купил кокарду, пряжка – настоящая, армейская, с серпом и молотом. Хотелось, чтобы все было как при жизни».

Берет выкрашен в черный цвет, ремень – точная копия настоящего, с отточенной детализацией. Чтобы защитить композицию от вандалов, все элементы будут прочно закреплены. Рядом установят табличку, объясняющую символику арт-объекта.

Место у памятника станет не только частью мемориальной зоны, но и пространством для встреч ветеранов, проведения уроков мужества и патриотических бесед с молодежью.

«Хочется, чтобы сюда приходили ребята, чтобы они знали, чем жили и за что боролись воины. Чтобы воспитывались на примере настоящих героев», – говорит Айрат Гареев.

Но забота этого человека не ограничивается металлом и благоустройством. Айрат – постоянный участник благотворительных поездок в детские дома. Его особенно тронул случай с одним из мальчиков из Самарской области.

«Он сказал, что мечтает о рыбалке, но у него нет удочки. Я тогда запомнил не только эти слова, но и дату его рождения – 17 июня», – вспоминает он.

Недавно, ко дню рождения мальчика, Гареев снова приехал в детский дом. В багажнике его машины лежал подарок – полный набор для рыбалки, сладости и, конечно, добрые слова.

«Он сиял от счастья. Сказал, что это был лучший день рождения в его жизни. И я понял – не зря все это», – делится волонтер.

Ранее в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку СВО. «Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», – отметил руководитель республики.

Материал подготовлен при участии Лейсан Галиевой