В Нурлате открылся спортивный клуб имени героя СВО Виктора Мякишева

Фото предоставлено Лилией Мубаракшиной

В Нурлате состоялось торжественное открытие физкультурно-спортивного клуба, названного в честь Виктора Мякишева – уроженца города, погибшего в ходе специальной военной операции. Клуб станет не только местом тренировок, но и воплощенной памятью о нем. Дети участников СВО смогут заниматься здесь бесплатно, а бойцы, вернувшиеся с передовой, – укрепить здоровье.

В этот день в спортивном зале, расположенном в образовательном центре имени Ахмадзаки хазрата Сафиуллина, собрались десятки нурлатцев. Среди них были родные, друзья, сослуживцы Виктора, а также родители погибших бойцов.

Фото предоставлено Лилией Мубаракшиной

В центре внимания находился большой баннер с фотографией Мякишева. На снимке запечатлен целеустремленный молодой человек во время тренировки. В 2023 году Виктор добровольно вступил в ряды действующей армии.

На поле боя он проявил себя как настоящий герой. Его бригада одной из первых приняла участие в наступлении на Авдеевку, а сам он был награжден медалью «За отвагу».

Фото предоставлено Лилией Мубаракшиной

Получив ранение, Виктор быстро вернулся в строй, но в сентябре 2023 года погиб при выполнении боевой задачи. Ему было всего 25 лет.

Спорт в жизни татарстанца занимал важное место с раннего детства. В Казани он занимался смешанными единоборствами, несмотря на проблемы со здоровьем.

Фото предоставлено Лилией Мубаракшиной

«Мы познакомились с Виктором в спортзале, – рассказал его друг Джамшит Абдурахманов, приехавший из Казани. – Он всегда преодолевал себя, работал над физической формой и был человеком, на которого можно положиться. Если кому-то нужна была помощь – он всегда приходил на выручку».

Друг детства Виктора Айрат Шияпов одним из первых узнал о его решении отправиться на спецоперацию. «Он не искал выгоды, не гнался за наградами, – убежден Айрат. – Просто был настоящим патриотом. Горжусь, что знал такого человека».

Фото предоставлено Лилией Мубаракшиной

Мать Виктора Ольга Мякишева уверена, что клуб стал реальностью благодаря друзьям сына.

«После его гибели я услышала столько теплых слов о нем… Я поняла: имя Виктора должно жить. Тогда Ксюша, моя дочь, познакомила меня с руководителем боксерского клуба Олегом Власенко. Он поддержал мою идею создать спортклуб в честь Виктора. Мы решили, что дети погибших и участвующих в спецоперации бойцов смогут заниматься здесь бесплатно. Ветераны СВО тоже найдут здесь место для восстановления», – рассказала она.

Фото предоставлено Лилией Мубаракшиной

Олег Власенко – опытный тренер, воспитавший не одно поколение спортсменов. Он выразил уверенность, что новый зал даст молодежи возможность расти и добиваться побед.

«Оборудование здесь позволяет тренироваться даже тем, у кого есть проблемы с опорно-двигательным аппаратом. А удобное расположение в центре города делает клуб доступным для всех», – отметил специалист.

Фото предоставлено Лилией Мубаракшиной

После официальной части ветераны и подростки тут же опробовали новые тренажеры. Будущие чемпионы вдохновились рассказами о Викторе и пообещали тренироваться с еще большей самоотдачей.

Ранее Раис Татарстана Рустам Минниханов рассказал на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Кремле, что из республики на спецоперацию ушли 38 169 мобилизованных и контрактников. «У нас 15 Героев России, семь из них – посмертно. Награждены орденами Мужества 1829 военнослужащих из республики», – уточнил он.

Фото предоставлено Лилией Мубаракшиной