В Нурлате открыли памятник основателю татарского театра Габдулле Кариеву

В Нурлатском районе Татарстана прошло открытие памятника основателю татарского театра Габдулле Кариеву. Скульптор — член Союзов художников России и Татарстана Александр Дресвянников — изобразил Кариева сидящем на скамье. Об этом сообщает «Нурлат-информ».

«Габдуллу Кариева еще при жизни называли отцом татарского театра, он был руководителем творческой группы „Сайяр“. Поэтому я создал его памятник сидящим на скамье — уже состоявшейся личностью, имеющей опыт и оценивающей окружающую действительность», — поделился скульптор. К слову, он автор еще одного памятника в Нурлате — известному футболисту Галимзяну Хусаинову.

Работа над памятником стартовала несколько лет назад. Александр Дресвянников принял участие в республиканском конкурсе к 100-летию образования ТАССР со своим проектом памятника Кариеву и получил грант. Специально для этого он изучил все материалы про известного режиссера, посетил музей в селе Кульбаево-Мараса.

«То, что моя задумка претворилась в жизнь, — заслуга, прежде всего, жителей Нурлатского района. Если бы не было заинтересованности, не было бы и памятника», — сказал Александр Дресвянников.

В открытии памятника принял участие председатель Комиссии при Президенте РТ по вопросам сохранения, развития татарского языка и родных языков Марат Ахметов, замминистра культуры РТ Дамир Натфуллин, депутат Госдумы РФ Айдар Метшин, главные режиссеры республиканских театров, а также многочисленные почетные гости, любители театра, жители города.

Официальную часть предваряла театрализованная постановка — артисты Степноозерского татарского народного театра показали первые шаги Габдуллы Кариева на сцене. А композиция в исполнении нурлатца, лауреата международных премий Рустема Насыбуллина придала мероприятию еще больше атмосферности.

Присутствующих поприветствовал глава Нурлатского района Алмаз Ахметшин, отметив, что памятник установили на центральной площади города, где проводятся большинство культурно-массовых мероприятий для жителей, гостей города и района. Он также выразил большую благодарность Президенту Республики Татарстан Рустаму Минниханову, заместителю Председателя Госсовета республики Марату Ахметову, Минкультуры Татарстана за поддержку инициативы Нурлатского района в создании памятника.

«Мы уверены, что уже скоро в этом замечательном, недавно построенном сквере, который получил название Габдуллы Кариева, станут традиционны фестивали, конкурсы самодеятельных театров, детско-юношеских театральных, кукольных коллективов», — отметил он.

Свои поздравления горожан адресовал и Марат Ахметов, отметив, что открытие памятника — это знаменательное событие для всей республики.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Нижнекамском районе открыли памятник воинам Великой Отечественной войны.