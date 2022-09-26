В Нижнекамском районе открыли памятник воинам Великой Отечественной войны

В селе Нижняя Уратьма в Нижнекамском районе РТ состоялось открытие обновленного памятника воинам, павшим на фронтах Великой Отечественной войны, и тем, кто вернулся домой с Победой. Об этом сообщается в Telegram-канале местной администрации.

Открытие мемориала состоялось при участии главы Нижнекамского муниципального района Рамиля Муллина, а также жителей села, школьников и ветеранов.

«Сегодня мы открываем мемориальный комплекс — это настоящий праздник для нас! Мы склоняем головы перед теми, кто, завоевывая Победу, отдал свою жизнь во имя счастья будущих поколений. Сохранить в сердцах память об их подвиге — наш священный долг. Благодарим каждого, кто принял участие в реализации этого проекта», — отметил он.

Далее глава района вручил благодарственные письма, а семье Равиля Рамазанова, погибшего при исполнении воинского долга, вручили орден Мужества.

Собравшиеся почтили память защитников Отечества минутой молчания и возложили цветы к подножию мемориала.