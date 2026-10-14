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Происшествия 14 октября 2026 10:16

В Нурлате осудили женщину, которая купила 16-летнему сыну мотоцикл

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41-летнюю жительницу Нурлата осудили за покупку мотоцикла своему 16-летнему сыну. Об этом сообщает Прокуратура Татарстана.

Как следует из материалов уголовного дела, заведенного по статье о вовлечении ребенка в совершение действий, представляющих опасность, в 2024 году женщина купила мотоцикл марки KAYO в мотосалоне. Затем она отдала мотоцикл сыну, зная, что у него нет водительских прав. Ребенок сел за руль и попал в ДТП, здоровью подростка был причинен вред средней степени тяжести.

Вину подсудимая признала. Суд оштрафовал ее на 55 тыс. рублей.

Ранее «Татар-информ» сообщал об уголовном преследовании двух жительниц Татарстана, купивших сыновьям-подросткам мотоцикл и мопед.

#дтп с мотоциклом #ребенок за рулем #Прокуратура Татарстана
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