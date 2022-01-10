Большинство казахстанских аэропортов работают в штатном режиме

В Казахстане все аэропорты, кроме воздушных гаваней в Алма-Ате и Талдыкоргане, работают в штатном режиме. Об этом сообщает РИА Новости.

В Комитете гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК пояснили, что аэропорт в Алма-Ате и Талдыкоргане «возобновится после стабилизации ситуации».

Ранее сообщалось, что аэропорт в бывшей столице республики закрыт до 10 января из-за беспорядков. В городе установлены блокпосты, проезд в воздушную гавань перекрыт. 8 января в стране полностью возобновили движение поездов.