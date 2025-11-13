В ноябре жители Татарстана смогут увидеть метеорный поток Леониды

Леониды в 1966 году

Фото: NASA

С 6 по 30 ноября жители Земли могут наблюдать звездопад Леониды. Но пика активности этот метеорный поток достигнет в ночь с 17 на 18 ноября, напоминает пресс-служба Московского планетария.

За час в зените будет наблюдаться около 15 быстрых метеоров белого цвета (их скорость достигает 71 км/с). Звездопад окажется хорошо виден в обоих полушариях.

В планетарии пояснили, что Леониды лучше наблюдать под утро (после полуночи и до восхода Солнца) над восточным горизонтом при ясной погоде, когда созвездие Льва, в честь которого они названы, поднимается высоко над горизонтом.

Чтобы успешно наблюдать за метеорами, желательно наличие максимально безоблачного неба и отсутствие лунной подсветки. На этот раз Луна не сможет помешать любителям астрономии – на 20 ноября придется новолуние. В ночь с 17-го на 18-е число она будет освещена на 7%.

Любоваться метеорным потоком лучше воочию, не используя какие-либо приборы, потому что оптическое оборудование не способно охватить всю небесную сферу, отмечал в прошлом году директор Астрономической обсерватории имени В. П. Энгельгардта Казанского федерального университета Юрий Нефедьев

Название Леониды метеорный поток получил от созвездия Льва (по латыни – Leo), где расположен его радиант (область вылета метеоров). Вызывают звездопад остатки кометы 55P / Темпеля-Туттля, которая каждые 33 года приближается к Солнцу.

Интенсивность метеорного потока меняется от года к году. Но каждые 33 года с приближением кометы он усиливается и выливается на Землю в виде звездных дождей, звездных ливней или даже штормов. Последние происходили в 1833,1866,1966,1999 и 2001 годах. В 1966-м в час наблюдалось 10 тыс. метеоров, но повторение такого шторма возможно только в 2099 году.

Однако комета 55P / Темпеля-Туттля возвратится к Солнцу уже в 2031 и 2064 годах, из-за чего, возможно, Леониды будут усиливаться до 100 или немного большего количества метеоров в час.