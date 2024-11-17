Профессор КФУ Нефедьев объяснил, как лучше всего наблюдать звездопад Леониды

Метеор во время пика Леонид в 2009 году

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Пик метеорного потока Леониды придется на ночь с 17 на 18 ноября. Рекомендациями по наблюдению за звездопадом поделился директор Астрономической обсерватории имени В. П. Энгельгардта, профессор кафедры астрономии и космической геодезии Казанского федерального университета Юрий Нефедьев, сообщает пресс-служба вуза.

По словам исследователя, наблюдать Леониды лучше ближе к утру, когда созвездие Льва, где находится радиант звездопада (область вылета метеоров), поднимется достаточно высоко.

Любоваться метеорным потоком лучше воочию, не используя какие-либо приборы, потому что оптическое оборудование не способно охватить всю небесную сферу, уточнил профессор.

«Отмечу, что поток уже идет. А ночь на 18 ноября станет его пиком. Но это не означает, что он закончится. Метеоры продолжат влетать в атмосферу еще несколько дней», — добавил руководитель астрономической обсерватории.

Нефедьев также пояснил, что метеор — это маленькая частица массой 0,03 грамма, которая влетает в атмосферу Земли и сгорает на высоте 80 километров от ее поверхности. Ионизируя при этом воздух, частица образует светящийся след. Именно последний принято называть падающей звездой.

Леониды длятся с 6 по 30 ноября. В ночь с 17-е на 18-е число за час в зените можно будет увидеть около 15 быстрых метеоров белого цвета. Их скорость достигает 71 км/с. Помешать любителям астрономии наблюдать за ними способно недавнее полнолуние (оно пришлось на 15 ноября).

Свое название метеорный поток получил от созвездия Льва (по латыни – Leo), в котором расположен его радиант. Порождаетсязвездопад остатками кометы 55P / Темпеля-Туттля, которая каждые 33 года приближается к Солнцу. В такие годы поток усиливается и выливается на Землю в виде звездных дождей, звездных ливней или даже штормов. В очередной раз комета приблизится к светилу в 2031 году.