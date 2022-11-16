В ноябре ЮНЕСКО обсудит вопрос включения обсерваторий КФУ в список Всемирного наследия

Перспективы включения обсерваторий Казанского федерального университета в список Всемирного наследия ЮНЕСКО обсудят в ноябре 2022 года. Об этом журналистам сообщила сегодня министр культуры РТ Ирада Аюпова.

«На сегодняшний день в России расположено 18 объектов культуры Всемирного наследия ЮНЕСКО и 13 природных. Из 18 объектов культурного наследия три находятся на территории Татарстана. В ближайшее время, 25 ноября, состоится обсуждение вопроса о включении обсерваторий КФУ в этот список. Это обсуждение во многом определит нашу дальнейшую стратегию», — рассказала она.

Фото: © Наталья Рыбакова / «Татар-информ»

Министр также добавила, что Россия по количеству объектов природного наследия занимает четвертое место в мире, уступая только Соединенным Штатам, Китаю и Австралии.

Директор Института международных отношений КФУ Рамиль Хайрутдинов уточнил, что 25 ноября в Париже состоится панельная дискуссия. Она пройдет как в онлайн-, так и в офлайн-формате.

«Все специалисты смогут ответить на вопросы, которые есть у коллег из ЮНЕСКО и Центра всемирного наследия. Будем ожидать решения, которое огласят в январе следующего года, и тогда будут понятны перспективы о вхождении очередного, четвертого объекта», — пояснил он.

Фото: © Наталья Рыбакова / «Татар-информ»

Вице-президент национального комитета Международного совета по охране памятников и достопримечательных мест (ИКОМОС), заместитель директора по научной деятельности Института международных отношений КФУ Рафаэль Валеев напомнил даты включения объектов Татарстана в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

«Казанский Кремль включили в 2000 году, Болгар — в 2014 году, Свияжск — в 2017 году. Если нам поможет Господь, то в 2023 году мы ждем включения в этот список астрономических обсерваторий КФУ», — подчеркнул Валеев.

При этом он напомнил, что вопрос включения Болгара в список Всемирного наследия рассматривался 16 лет.

Фото: © Наталья Рыбакова / «Татар-информ»

«Легко никогда не было. Надо пройти экспертизу, соответствовать всем требованиям. В Болгаре все требования были выполнены. Сейчас ситуация намного сложнее, чем тогда. Обсуждения Болгара в 2013 году проходили 2,5 часа», — отметил эксперт.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что международный форум к 50‑летию Конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия пройдет с 4 по 9 декабря в Казани. Он соберет примерно 700 специалистов из различных сфер.