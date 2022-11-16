Форум к 50-летию Конвенции об охране всемирного наследия соберет в Казани 1000 делегатов

Международный форум к 50‑летию Конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия пройдет с 4 по 9 декабря в Казани. Он соберет примерно 700 специалистов из различных сфер. Кроме того, в событии примут участие еще 300 молодых специалистов. Об этом сообщила сегодня министр культуры РТ Ирада Аюпова.

«Международный форум объединит на своей площадке девять мероприятий. Пройдет пленарное заседание, в рамках которого эксперты поделятся своими компетенциями и поднимут вопросы, которые наиболее остро стоят в повестке дня. Состоится конференция управляющих объектами всемирного наследия», — рассказала министр.

Фото: © Наталья Рыбакова / «Татар-информ»

Официальная церемония открытия и пленарное заседание пройдут 5 декабря. В последующие дни запланированы тематические мероприятия на различных площадках Казани. В них примут участие делегаты из России и дружественных стран СНГ, Азии, Африки и Латинской Америки.

Организаторами форума выступают Министерство иностранных дел Российской Федерации и Правительство Республики Татарстан.