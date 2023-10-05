В Менделеевске впервые показали, какой будет будущая татарская гимназия

В конце года в Менделеевске откроется первая в районе татарская гимназия «Мирас». В День учителя глава района Радмир Беляев в своем Telegram-канале опубликовал пост с поздравлением педагогов и поделился видео новой гимназии. Ранее детали интерьера нового учебного заведения не раскрывались.

«Дорогие учителя, ваша работа требует много сил, терпения, личного времени. Мы ценим это и стараемся создавать комфортные условия и внедрять новые решения, чтобы облегчить ваш труд. Это одно из основных сейчас направлений нашей работы. 2023 год был объявлен Годом педагога и наставника в России указом Президента Российской Федерации Владимира Путина», — заметил Радмир Беляев

В качестве поздравления он рассказал об учителе начальных классов Татарской гимназии «Мирас» Гульсине Аминовой. Педагог — из учительской династии, общий педагогический стаж семьи составляет 456 лет.

Сегодня в России отмечается День учителя. Владимир Путин объявил 2023-й в стране Годом педагога и наставника. В своем послании к Федеральному Собранию глава государства отмечал: «Учитель, преподаватель прямо участвует в строительстве будущего страны, и важно повысить общественную значимость учительского труда, чтобы родители больше говорили своим детям о благодарности к учителю, а учителя — об уважении и любви к родителям».

Ранее педагогов и ветеранов педагогического труда с их профессиональным праздником поздравили Раис Татарстана Рустам Минниханов и министр образования и науки республики Ильсур Хадиуллин.