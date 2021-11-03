В ноябре пассажиропоток в казанском метро упал на 24%

С начала ноября в Казани почти на четверть (24%) снизилось число пассажиров метро. Наземный транспорт ежедневно перевозит на 21% меньше пассажиров, чем в октябре, сообщает пресс-служба «Метроэлектротранса».

Как ранее сообщало ИА «Татар-информ», из-за снижения пассажиропотока общественный транспорт Казани был переведен на субботнее расписание. Напомним, неделя нерабочих дней продолжается в регионах до 7 ноября, она была введена по указу Президента России Владимира Путина.