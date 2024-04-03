В ноябре на российско-китайском форуме «РОСТКИ» в Казани пройдет более 50 деловых сессий

II российско-китайский форум «Ростки: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество» пройдет в Казани 13-15 ноября. В рамках форума запланировано проведение более 50 деловых сессий, охватывающих широкий спектр тем – от промышленности и инфраструктуры до образования и культуры.

Участники также смогут принять участие в мастер-классах, двусторонних встречах. Формат форума предусматривает обширную культурную программу. Кульминацией деловой программы станет пленарное заседание «Россия и Китай в глобальной экономической игре».

Помимо деловой и культурной программы, у участников форума будет возможность посетить промышленные объекты, образовательные учреждения, сельскохозяйственные предприятия и объекты здравоохранения Татарстана, сообщают организаторы.

Товарооборот между КНР и Республикой Татарстан в прошлом году вырос на 58% и составил 1,6 млрд долларов США, и динамика в этом году продолжается. «Китай остается одним из крупнейших торговых партнеров для Татарстана, предоставляя широкий спектр товаров и услуг, включая машиностроение, электронику, текстильную продукцию и другие отрасли», – подчеркнул Раис Татарстана Рустам Минниханов.

Особым событием форума станет международная выставка Russia-China Expo. Здесь международные компании и ведущие игроки рынка экспорта и импорта представят инвестиционные проекты, продукцию и услуги. Кроме того, выставка станет площадкой для B2B встреч.

«Мы подтвердили успех данной площадки в прошлом году количеством заинтересованных участников, количеством подписанных соглашений и отзывов от китайских друзей. В этом году гостей форума мы будем вдохновлять через культурные ценности двух стран, деловая программа будет направлена на обучение двух сторон взаимодействию друг с другом, планируем провести деловые сессии и конференции по актуальным экономическим вопросам, расширить выставку более чем в два раза. В перекрестные годы культур пройдут чайные церемонии, курсы каллиграфии, запланированы спектакль, концерт, фестиваль китайского кино, экскурсии на объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО», – поделилась руководитель Агентства инвестиционного развития Республики Татарстан, секретарь Оргкомитета Международного форума Ростки Талия Минуллина.

Первый международный форум «РОСТКИ» успешно прошел 7–8 сентября 2023 года в Казани. Это мероприятие сформировало новую ежегодную площадку для развития экономического сотрудничества между российскими регионами и китайскими провинциями. В форуме приняли участие более 7000 человек из 25 стран мира и 58 регионов России. На форуме между Россией и Китаем было подписано 21 соглашение.

«С удовлетворением констатирую, что Татарстан накопил богатый опыт успешного взаимодействия с китайскими друзьями. Поддерживаются дипломатические связи, реализуются соглашения торгово-экономического и научно-технического профилей», – отметил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Зампредседателя Правительства России Дмитрий Чернышенко, в свою очередь, сказал, что «российско-китайские отношения на сегодняшний день поступательно развиваются по всем направлениям, носят долгосрочный характер». «Особое место занимает сотрудничество между российскими регионами и китайскими провинциями. Республика Татарстан – один из лидеров в этом направлении», – сообщил он.