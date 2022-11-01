В ноябре КАМАЗ запустит сервис «Челнок»

КАМАЗ завершил тестирование проекта «Челнок», который должен стать альтернативой традиционным пассажирским перевозкам. В Telegram-канале компании уточняется, что в ноябре он будет запущен в штатном режиме.

«Челнок» является сервисом-гибридом общественного транспорта и такси, позволяющим пассажирам заказывать и оплачивать поездки через приложение. Программа координирует работу автобуса, который собирает пассажиров по их запросам.

Для челнинцев такой подход особенно актуален в поздние вечерние часы или на направлениях, где маршрутные автобусы ходят редко. Предложенный алгоритм подразумевает, что автобус будет объезжать только те остановки, к которым его вызовет пассажир через мобильное приложение.

Служба работает с 6.00 до 23.00. Перевозчик — логистический центр КАМАЗа. Тестовый период продлился около месяца, за это время перевезено более 7,5 тыс. горожан. После запуска сервиса в штатном режиме цена проезда составит 51 рубль и будет меняться в зависимости от успехов проекта.

Первый подобный сервис был запущен в Москве, он называется «По Пути» и с мая 2022 года работает с помощью технического решения «Челнок». Челны стали вторым городом в копилке сервиса перевозок по требованию.

Данная технология позволяет уменьшить затраты на поездки, повысить комфорт передвижения, добираться до места назначения без пересадок.

Ранее сообщалось, что челнинский проект хотят запустить в Казани.