«Общественный транспорт по заказу»: в Казани хотят запустить челнинский проект «Челнок»

Миндортранс Татарстана рассматривает возможность запустить в Казани автобус, который смогут заказать пассажиры для проезда по выбранным ими маршрутам. Такой проект уже реализуется КАМАЗом в Набережных Челнах, сообщил заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства РТ Тимур Никонов на заседании коллегии республиканского Госкомитета по тарифам.

«Проект называется „Челнок”. Это что-то между общественным транспортом и такси, когда есть возможность вызвать автобус к месту, где находится пассажир, чтобы отвезти его туда, куда ему нужно. По сути, это общественный транспорт по заказу. Вели переговоры о возможности такого подхода в Казани, чтобы автобус подвозил к основным маршрутам из пригорода», — рассказал представитель профильного ведомства.

По словам Никонова, проект можно реализовать в казанском жилом комплексе Константиновка. В частности, маломобильный автобус может проехать по этому микрорайону и высадить пассажиров там, где есть возможность пересесть на общественный транспорт.

«Такой подход неплохо реализуется на территории „Нового города”. Посмотрим, как проект проявит себя в Набережных Челнах и насколько возможна реализация в Казани», — заметил замминистра транспорта и дорожного хозяйства.

Предполагается, что вызвать транспорт на нужную остановку и обозначить маршрут можно будет с помощью специального приложения. Водитель автобуса, который движется по этой территории, видит заказ, подходящий под его маршрут, подъезжает и забирает пассажира. При этом маршрут автоматически перестраивается в зависимости от заказов клиентов. В Набережных Челнах стоимость проезда на заказном автобусе составляет около 60 рублей.

Ранее проект «Челнок» оценил Президент Татарстана Рустам Минниханов во время рабочей поездки в Набережные Челны, о чем сообщал «Татар-информ».