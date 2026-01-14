news_header_top
Общество 14 января 2026 19:15

В новых теплицах казанского «Горводзеленхоза» стартовала посадка 3 млн цветов

Фото: kzn.ru

В новых теплицах МУП трест «Горводзеленхоз» в Казани началась посадка 3 млн цветов. Уже высажен миллион луковиц тюльпанов, в ближайшее время будет посажено еще 2 млн однолетних растений – бархатцев, петуний, бегоний и других. Весной подросшую рассаду высадят на городские клумбы, в парки и скверы, сообщили в пресс-службе мэрии города.

«Мы впервые готовим такой объем рассады, что стало возможным благодаря новым теплицам. Они оснащены автоматизированной системой управления микроклиматом, искусственным освещением, капельным поливом и системой искусственного тумана. Все это создает максимально благоприятные условия для цветочной рассады», – отметил во время осмотра тепличного комплекса мэр Казани Ильсур Метшин.

Фото: kzn.ru

Новые теплицы позволят круглогодично выращивать для города цветы, которые весной станут одним из украшений Казани.

«Красота города начинается здесь, в теплицах, и создается вашими руками. Благодаря вашему труду город выглядит ухоженным и благоустроенным», – добавил Метшин, обращаясь к сотрудникам «Горводзеленхоза».

В выездном совещании также приняли участие заместитель руководителя исполкома Казани Игорь Куляжев, управляющий МУП трестом «Горводзеленхоз» Роза Заббарова, глава администрации Вахитовского и Приволжского районов Альберт Салихов, председатель комитета внешнего благоустройства Альберт Шайнуров.

