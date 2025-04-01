Новые теплицы казанского «Горводзеленхоза» позволят выращивать в 2,5 раза больше цветов

Фото: kzn.ru

Мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин ознакомился с ходом строительства нового тепличного комплекса «Горводзеленхоза». Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Фото: kzn.ru

Новые теплицы возводятся на улице Даурская рядом с базой предприятия взамен старых на улице Хади Такташа (последние, построенные в 1980-х годах, устарели и требовали большой доли ручного труда). Площадь нового комплекса окажется почти в два раза больше площади старого и составит 11,5 тыс. кв. метров. А цветов здесь будут выращивать почти в 2,5 раза больше – 2,5 млн штук вместо 1,1 млн.

«Одним из приоритетов работы городской администрации является благоустройство и озеленение, включая цветочное оформление. Это «фишка» Казани, которую полюбили как сами горожане, так и гости столицы. <...> Мы не только почти в два раза увеличим площади теплиц и в 2,5 раза прирастем в количестве рассады, но будем применять новые технологии для выращивания многолетних и однолетних цветов», – заметил Ильсур Метшин.

Фото: kzn.ru

«Самое главное, мы будем иметь свое серьезное хозяйство по выращиванию цветочной рассады, чтобы в сезон можно было высадить как можно больше однолетних и многолетних цветов на улицах и проспектах нашего города», – добавил он.

Сейчас рабочие завершают монтаж шести систем полива. Верхний капельный полив предназначен для дозированной подачи раствора в корневую зону через капельницы. Капельный полив на столах понадобится тюльпанам, раствор будет подаваться через перфорированные шланги. «Дождевание» (верхний полив) предназначено для рассады и поддержки влажности. Система испарительного увлажнения («туман») потребуется для искусственного снижения температуры и увлажнения воздуха. А основная система «прилив-отлив» для однолетних цветов и тюльпанов обеспечит равномерное питание и многократное использование раствора.

Фото: kzn.ru

«Это абсолютно новая, современная система полива, которая используются впервые в наших теплицах, она создает благоприятные условия для роста растений», – обратил внимание главный агроном «Горводзеленхоза» Ирек Гильманов.

Строительство нового тепличного комплекса началось весной 2024 года, завершить работы предполагается в конце весны текущего, 2025-го. Выполнены монтаж тепличных свай, бетонирование стоек и фундаментов, проведено остекление, проложены трубопроводы, ливневые канализации и 17,5 тыс. метров труб отопления. Устанавливают тут и оборудование для систем зашторивания – их будут применять в весенне-летний период, чтобы ограничить поступление прямых солнечных лучей. Также в теплицах появится автоматическая система открытия форточек, тогда как старый комплекс сотрудники «Горводзеленхоза» проветривали вручную.

Фото: kzn.ru

При проектировании новых теплиц учитывался опыт Рязани. Использован особо прочный металлокаркас, изготовленный на производстве в Муроме. Площадь металлокаркаса достигает 11 тыс. кв. метров, остекления – 18 тыс. Работы ведутся за счет бюджета столицы РТ.

Уже осенью специалисты «Горводзеленхоза» высадят здесь луковицы тюльпанов, а в январе – от 30 до 35 сортов иных цветов. Среди них будут петуния, сальвия, агератум, цинерария, бегония, цинния, целозия, гвоздика, бархатцы и другие растения.