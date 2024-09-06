В новый промпарк Альметьевска ищут инвесторов и управляющего

В Альметьевском районе может появиться новый промышленный парк. Замруководителя исполкома по экономике Аяз Ямалетдинов на «Муниципальном часе» в Агентстве инвестиционного развития РТ попросил руководителя АИР Талию Минуллину оказать содействие в привлечении Управляющей компании для реализации проекта по созданию индустриального парка.

«Кого мы там хотим видеть? Энтузиаста, который готов развивать промплощадки, имеет свободный капитал и хорошие связи в госорганах», — сказала Минуллина.

Сейчас проект находится на стадии подготовки для предложения инвесторам. Площадь нового индустриального парка — 28 гектаров с потенциалом расширения до 120 гектар. Этот участок находится на пересечении федеральной трассы «Казань — Оренбург» с железнодорожными путями. До дороги регионального значения Набережные Челны — Заинск — Альметьевск — 6 км. До аэропорта «Бегишево» — 40 минут.

По границе участка проходит магистральный газопровод, запас мощности которого покрывает требуемый для производства объем газа. Ближайшая точка подключения к городской системе водоснабжения и водоотведения находятся на расстоянии 1,5 км от участка. Линии электропередач проходят по участку. Общие расходы по подведению инженерной инфраструктуры оцениваются в 820 млн рублей. Аренду определили в 130 рублей за квадрат. При 25% заполняемости срок окупаемости составит 14 лет. При заполняемости в 50% — 7 лет.

«Желательно, чтобы пришли те, кто имеют опыт управления промышленными площадками», — прокомментировала Талия Минуллина.

На сегодняшний день в Альметьевском районе действуют 7 аккредитованных промышленных парков, где осуществляют свою деятельность 78 резидентов. Предпринимателями создано более 830 рабочих мест, что на 14% превышает показатель прошлого года. Для развития промпарков района и повышения их инвестпривлекательности альметьевский городской совет решил освободить промпарки от земельного налога.

Как планируют изменить Альметьевск и Альметьевскую агломерацию к 2040 году, подробнее читайте в материале «Удвоить население и не зависеть от нефти»: Альметьевск готовится к трансформации города.