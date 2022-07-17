В новый детский сад «Эврика» в Нижнекамске 1 сентября придет 320 малышей

На финишную прямую выходит строительство и благоустройство нового детского сада № 100 «Эврика» в Нижнекамске, рассчитанного на 320 детей. Об этом сообщается в Telegram-канале администрации города химиков.

Работы в дошкольном учреждении завершены уже на 95%: специалисты частично завезли мебель и кухонное оборудование, на территории установили детские качели и горки, спортивную площадку с кортом, посадили газонную траву на территории. В ближайшее время завершатся все отделочные работы, а в спортивном зале учреждения будет оборудован скалодром и завезены детские тренажеры.

Каждая ванная комната группы оборудована водонагревателем на случай отключения горячего водоснабжения, установлены раковины и туалеты с инсталляцией. Кроме того, в детском саду установлено два лифта для маломобильных граждан и развоза питания по группам.

В 34-м микрорайоне находится 17 многоквартирных домов, в которых проживает более 500 детей дошкольного возраста.

Здесь же завершается строительство новой школы № 38. Объект готов на 85%, о чем ранее сообщал «Татар-информ».