Будущая школа в 34-м микрорайоне Нижнекамска готова на 85%

Строительство школы в 34-м микрорайоне Нижнекамска вышло на финишную прямую. Как уточнили «Татар-информу» в пресс-службе администрации, будущая школа №38 готова на 85%. Планируется, что дети смогут сесть за парты уже 1 сентября.

Руководитель исполкома Нижнекамского района Рамиль Муллин посетил учебное заведение и оценил ход его строительства.

На объекте работают по 470 человек в день и 70–75 — в ночь. Площадь составит 17 тыс. квадратных метров, здесь смогут обучаться 38 классов. Сейчас ведутся работы по обшивке фасада и благоустройству территории.

В лицее будет предусмотрено углубленное и профильное изучение математики, информатики, физики, химии, английского языка; предпрофильная подготовка учащихся для формирования профильных классов с дальнейшим обучением по профессиям нефтехимического кластера. Помимо стандартных кабинетов, спортивного зала и столовой по проекту в школе предусмотрены бассейн, конференц-зал, медиацентр, хореографический зал, тир, атриум, который может превращаться в театр или кинозал за счет штор и раздвижных стен, а также многое другое.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что к концу лета в Нижнекамске отремонтируют единственный детский сад с бассейном.