В новостройках Казани в апреле снизились цены на студии и «однушки»

Цены на компактное жилье в новостройках снизились в Казани в апреле. Об этом «Татар-информу» сообщили эксперты «Яндекс Недвижимости».

Так, медианная стоимость квадратного метра студий в новых домах составила 343 тыс. рублей – на 1,5% меньше, чем месяцем ранее. Полная стоимость студий за этот же период сократилась на 3,7% и достигла 10,5 млн рублей.

Подешевели и однокомнатные квартиры в новостройках. Стоимость квадратного метра снизилась на 2,3% – до 288 тыс. рублей. Полная цена однокомнатной квартиры уменьшилась на 0,5% и составила 11,9 млн рублей.

На вторичном рынке изменения цен оказались менее заметными. Стоимость квадратного метра студий снизилась на 0,4% – до 218 тыс. рублей, при этом полная цена такого жилья выросла на 0,2%, до 4 млн рублей.

Однокомнатные квартиры на вторичном рынке показали практически нулевую динамику. Квадратный метр подорожал на 0,1% и достиг 223 тыс. рублей, а полная стоимость квартиры сократилась на аналогичный показатель – до 8,5 млн рублей.

