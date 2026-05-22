Казанцы покупают все более маленькие квартиры – рынок может столкнуться с переизбытком студий

Студии и микростудии в новостройках Казани все чаще соседствуют и конкурируют с однокомнатными квартирами, формируя основной сегмент компактного жилья. В апреле в этом формате недвижимости эксперты зафиксировали снижение цен. В каких районах их больше всего и что сегодня выгоднее – студия или «однушка»?





Почему студии заняли заметную долю рынка недвижимости

За последние годы квартиры-студии – компактное жилье площадью в среднем 20–30 кв. метров с объединенной кухней, спальней и гостиной – заметно укрепили позиции на рынке недвижимости Казани.

Пока рост их доли нельзя назвать стремительным, но интерес к таким форматам постепенно увеличивается. По словам эксперта сервиса «Яндекс Недвижимость» Евгения Белокурова, за год доля студий в общем объеме предложения на рынке новостроек столицы Татарстана поднялась с 5,6% до 6%, а на вторичном рынке – с 8,6% до 9%.

Хотя прирост составил лишь 0,4 процентного пункта, участники рынка считают этот тренд показательным. Более того, реальная доля компактного жилья может быть выше официальной статистики, поскольку многие современные однокомнатные квартиры сегодня проектируются в формате «евро» – с объединенной кухней-гостиной и уменьшенной площадью отдельных помещений. Таким образом, часть студийного формата фактически «маскируется» в сегменте однокомнатных квартир.

Популярность небольших квартир эксперты объясняют прежде всего экономическими причинами. Высокие ипотечные ставки и рост цен на недвижимость вынуждают покупателей искать более доступные варианты. Для многих семей студия становится единственным жильем, которое можно приобрести в пределах действующих ипотечных лимитов.

«Никто не покупает студии по доброй воле. Предложение обусловлено возросшим спросом, потому что только в этот бюджет укладывается большинство покупателей. 6 миллионов – это лимит по ипотеке с господдержкой, и в этот лимит в Казани укладывается только студия», – отметила в разговоре с «Татар-информом» член Гильдии риэлторов РТ Анастасия Гизатова.

Спрос на студии формируют сразу несколько категорий покупателей: студенты, молодые семьи, а также люди, которые живут одни. При этом эксперты отмечают, что компактные квартиры остаются востребованными и на рынке аренды.

Как изменились цены на компактное жилье

В апреле цены на компактное жилье в новостройках Казани снизились. Так, медианная стоимость квадратного метра студий в новых домах составила 343 тыс. рублей – на 1,5% меньше, чем месяцем ранее. Полная стоимость студий за этот же период сократилась на 3,7% – до 10,5 млн рублей.

Однокомнатные квартиры в новостройках так же подешевели. Стоимость «квадрата» сократилась на 2,3% и составила 288 тыс. рублей. Полная цена однокомнатной квартиры достигла 11,9 млн рублей, снизившись за месяц на 0,5%.

На вторичном рынке колебания цен оказались еще более незначительными. Ценник на студии составил 218 тыс. рублей за кв. метр (-0,4%), а полная цена выросла на 0,2% – до 4 млн рублей.

Однокомнатные квартиры показали практически нулевую динамику: квадратный метр подорожал на 0,1%, до 223 тыс. рублей, полная стоимость снизилась на аналогичный процент – до 8,5 млн рублей.

В каких районах Казани больше всего студий

Наибольшее количество студий в Казани, по данным «Яндекс Недвижимости», сосредоточено в районах активной жилой застройки, где девелоперы реализуют масштабные проекты с высокой плотностью компактного жилья.

Среди новостроек лидером по доле студий стал Московский район – 10,5% от всех лотов. Далее следуют Советский район с показателем 7,7% и Вахитовский – 7,6%.

Если смотреть на весь объем студий в новостройках города, то абсолютным лидером эксперты назвали Советский район: здесь находится 61% всех студий, представленных на рынке. На втором месте – Вахитовский район с долей 16,5%, на третьем – Приволжский район, где сосредоточено 14,6% студий. При этом в апреле не было ни одного предложения о продаже новых студий в Ново-Савиновском районе.

На вторичном рынке самая высокая доля студий зафиксирована в Авиастроительном районе – 17,5%. Далее идут Московский – 12,8% и Приволжский – 11,2%. При этом крупнейшая доля студий во всем вторичном предложении города приходится на Приволжский район – 22,9%, Советский – 22,2% и Ново-Савиновский – 13,6%.

«Особенно востребованы зоны, близкие к транспортным узлам и крупным объектам инфраструктуры, например район Деревни Универсиады и РКБ. Районы с хорошей связкой с центром и развитой инфраструктурой привлекают покупателей, которые ищут баланс между ценой и комфортом», – подтвердил статистику эксперт «Флэта» Борис Мирошник.

Самые маленькие квартиры на рынке – микростудии

В то же время участники рынка отмечают риск перенасыщения сегмента компактного жилья в перспективе.

«В Казани, в отличие от некоторых других регионов, нет запрета по площади строящихся квартир, поэтому таких объектов на рынке будет достаточно. Через какое-то время возможен даже их переизбыток», – отметила Анастасия Гизатова.

На фоне этого тренда на рынке появился еще более компактный формат жилья – микростудии площадью 10–20 кв. метров. По доле они пока остаются нишевым продуктом, однако выполняют функцию самого бюджетного сегмента.

«Микростудии в Казани встречаются, но их доля в общем объеме предложения остается относительно небольшой. Чаще всего такие форматы появляются в новостройках, где застройщики стремятся максимизировать количество квартир», – рассказал Борис Мирошник.

Такой формат чаще рассматривают покупатели с сильным лимитом средств, которые планируют в дальнейшем жить в квартире одни. Также он интересен инвесторам как максимально бюджетный вход на рынок недвижимости или инструмент для краткосрочных инвестиций, где приоритетом становится не комфорт и площадь, а минимальная стоимость и возможность сдачи в аренду.

Что выгоднее – студия или однокомнатная квартира

Эксперты подчеркивают, что выбор между студией, микростудией и однокомнатной квартирой зависит прежде всего от целей покупки. Для первого жилья и ограниченного бюджета компактные форматы – лучший вариант.

По данным «Яндекс Недвижимости», самое бюджетное предложение среди студий в новостройках Казани сегодня – квартира площадью 20 кв. м стоимостью 3,8 млн рублей. На вторичном рынке можно найти еще более компактные варианты: студию площадью 11 кв. м за 2,2 млн рублей.

При этом эксперты считают, что для долгосрочного проживания полноценная однокомнатная квартира остается более рациональным вариантом. Особенно это касается семей и покупателей, которые думают о будущей перепродаже жилья.

«Студия – это жилье на 3–5 лет, а потом встанет вопрос ее продажи. Это жилье «одинокого волка». Поэтому если есть возможность выйти из этого бюджета хоть как-то, конечно, лучше приобрести квартиру побольше», – подытожила Анастасия Гизатова.