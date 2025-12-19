В новостройках Казани с начала года приобрели 8,1 тыс. квартир

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

За одиннадцать месяцев текущего, 2025 года в столице Татарстана было заключено около 8,1 тыс. договоров долевого участия о приобретении квартир в новостройках. Это следует из данных сервисов «Яндекс Недвижимость» и «Пульс Продаж Новостроек».

Объемы продаж примерно соответствуют уровню прошлого года – зафиксировано снижение 0,9%. Общая площадь реализованных с начала года квартир превышает 960 тыс. кв. метров.

При этом, согласно данным сервисов, с весны этого года количество сделок с новостройками Казани демонстрировало умеренный рост, постепенно увеличиваясь от месяца к месяцу.

Всего же в городах-миллионниках России, по данным сервисов «Яндекс Недвижимость» и «Пульс Продаж Новостроек», за одиннадцать месяцев 2025 года было приобретено свыше 212,6 тыс. квартир в новостройках – это на 10,5% меньше, чем за аналогичный период минувшего года. Общая площадь реализованных квартир составляет более 10,1 млн кв. метров.

«Несмотря на то, что за одиннадцать месяцев 2025 года мы видим меньший объем продаж, чем за аналогичный период прошлого года, мы всё же можем осторожно говорить о восстановлении рынка», – прокомментировал результаты исследования коммерческий директор сервиса «Яндекс Недвижимость» Евгений Белокуров.

По словам специалиста, весной и летом 2024 года фиксировались пиковые объемы сделок перед изменением условий в льготных программах. Но с весны 2025-го совокупный объем сделок во всех мегаполисах показывал растущий тренд, постепенно увеличиваясь с 15,7 тыс. сделок в мае до пиковых 27,5 тыс. в ноябре.

Рост активности Белокуров связал с началом цикла снижения ключевой ставки, осторожным оптимизмом заемщиков по поводу возможного рефинансирования ипотечных кредитов в будущем, большим числом специальных акций и условий от застройщиков и ожиданием возможных изменений в условиях некоторых льготных программ в ближайшем будущем.

«На фоне оживления покупательской активности и сокращения объемов нового строительства мы также фиксируем и сокращение объемов нераспроданных остатков. По итогам ноября в миллионниках они составили более 34,2 млн кв. метров, что на 5,7% меньше, чем в октябре 2025 года, и на 4,4% меньше, чем в ноябре прошлого года», – добавил руководитель сервиса «Пульс Продаж Новостроек» Артур Советников.