В Новосибирском театре отменили выступление Анны Нетребко, не поддерживающей действия РФ

Новосибирский государственный академический театр оперы и балета отменяет выступление оперной певицы Анны Нетребко, запланированное на 2 июня в связи с тем, что она «осудила действия России». Об этом сообщается на сайте учреждения, передает РИА Новости.

«Вчера артистка сделала заявление с осуждением действий нашего государства. Проживание в Европе и возможность выступать на европейских площадках для нее оказались важнее, чем судьба Родины. Сегодня не то время, когда можно поступиться принципами ради более комфортных условий жизни. Сейчас время сделать выбор. Театр принял решение отказать организаторам в проведении концерта», — заявили в учреждении.

В сообщении уточняется, что Россия «богата талантами и на смену вчерашним кумирам придут другие, с ясной гражданской позицией».

В начале марта Анне Нетребко не позволили принять участие в предстоящих постановках Нью-Йоркской Метрополитен-оперы, также с ней разорвала отношения Баварская государственная опера из-за того, что она не публично не отказалась от поддержки Президента РФ Владимира Путина в связи со спецоперацией на Украине. В результате представитель певицы сообщил, что она взяла паузу в концертной деятельности.

Накануне в социальных сетях Анна Нетребко сообщила, что в конце мая возобновит выступления сначала в Европе. Как заявила певица, она не состоит в политических партиях и не поддерживает кого-либо из российских политических лидеров.

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине 24 февраля.