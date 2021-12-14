В Новосибирске показали первый летный образец беспилотника С-70 «Охотник»

Первый летный образец новейшего российского ударного беспилотника С-70 «Охотник» с плоским соплом выкатили на Новосибирском авиационном заводе (НАЗ) имени Чкалова. Об этом сообщил замминистра обороны Алексей Криворучко, передает РИА Новости.

Криворучко контролировал выкатку «Охотника» и инспектировал процесс сборочного производства второго летного экземпляра. Также он проверил, как выполняется гособоронзаказ на НАЗ и во время совещания с руководством предприятия обсудил исполнение госконтрактов.

«Выкатка БПЛА фиксирует завершение сборки изделия в целом, оснащение его всем необходимым бортовым оборудованием в соответствии с требованиями, предъявляемыми к летательным аппаратам и переход к комплексным наземным отработкам для подготовки к первому вылету», — заявил он.

Это первый экземпляр «Охотника», который оснащен плоским реактивным соплом. Теперь у комплекса сниженная радиолокационная заметность. Замминистра отметил также, что «Охотник», невозможно собрать из доступных на рынке деталей, как многие зарубежные беспилотники. Он требует полного цикла разработки и испытаний всех комплектующих.

По словам замминистра, «Охотник» — это высокоинтеллектуальная система, способная решать широкий круг задач одиночно, группой и совместно с самолетами пилотируемой авиации.

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