Путин: Россия лидирует в мире по современным видам вооружения

По разработке современных видов вооружения Россия сегодня занимает лидирующую позицию в мире, заявил Владимир Путин. Об этом он рассказал в фильме «Россия. Новейшая история» на канале «Россия 1».

«У нас примерный паритет с США сохраняется и по носителям, и по количеству боезарядов ядерного оружия, но все-таки в наших перспективных разработках мы, безусловно, являемся лидерами. Это первое. Ну и традиционно имеющийся на вооружении потенциал мы не просто модернизируем, мы вводим новые комплексы», — цитирует Президента РИА Новости.

По его словам, можно с уверенностью сказать, что по этому показателю Россия сегодня — номер один в мире. Он отметил также, что только наша страна на данный момент обладает гиперзвуковым оружием, но в скором времени оно появится и у других ведущих военных мировых держав.

«Оно появится. Но мне думается, что мы сможем приятно удивить наших партнеров тем, что, когда у них это оружие появится, с большой долей вероятности у нас появятся средства борьбы с этим оружием», — подчеркнул Владимир Путин.

Пока Россия является единственной страной в мире, где в войска уже поставляются или находятся в высокой степени готовности гиперзвуковые ракеты. В Вооруженных силах несут опытно-боевое дежурство авиакомплексы «Кинжал», боевое — стратегические ракеты с гиперзвуковым планирующим блоком «Авангард». Также проходит госиспытания гиперзвуковая ракета «Циркон».