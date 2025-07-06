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Общество 6 июля 2025 12:10

В Новошешминском районе будущего солдата провожали всем селом

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В Новошешминском районе будущего солдата провожали всем селом
Фото: пресс-служба Новошешминского района&nbsp;РТ.

В Слободе Петропавловской Новошешминского района прошли торжественные проводы призывника Дениса Карпова. Всей деревней односельчане пришли пожелать будущему солдату доброй службы, мужества и скорейшего возвращения домой.

Сотрудники местного Дома культуры напомнили, что служба в армии – не только почетная обязанность, но и важный жизненный этап.

«Денис, не забывай родной дом, друзей и земляков! Обязательно возвращайся в родную Слободу Петропавловскую!» – звучали напутственные слова от жителей.

Впереди у Дениса Карпова ответственная дорога, и в родном селе уверены: он пройдет её достойно, с честью и мужеством.

Напомним, 1 апреля 2025 года начался весенний призыв граждан на военную службу, который продлится до 15 июля 2025 года.

#новобранцы
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