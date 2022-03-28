В Новошешминске прошел автопробег в поддержку российских военных

Жители Новошешминского района Татарстана поддержали автопробегом представителей Вооруженных сил РФ, участвующих в военной спецоперации, а также направили партию гуманитарного груза, собранного для мирных жителей ДНР и ЛНР. Доставить груз вызвался житель села Красный Октябрь — Алексей Трунов. Информация об этом размещена в официальном аккаунте района во «ВКонтакте».

Более 20 автомобилей, украшенных флагами России, Армении, Татарстана, а также буквами Z и V, проехали по центральной улице Новошешминска, а оттуда сопроводили грузовик до границы Чистопольского района. С инициативой поддержать жителей ЛНР и ДНР выступили также фермеры района.

К присутствующим обратился руководитель исполкома Ринат Фасахов. «Горжусь, что земляки откликнулись на призыв», — отметил он, выразив благодарность руководителям сельхозформирований, предпринимателям, жителям района.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Тетюшах устроили массовый автопробег с символами V и Z в поддержку армии.