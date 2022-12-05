В новом зимнем сезоне для казанцев организуют 102 площадки для катания на коньках

В зимнем сезоне 2022-2023 годов на территории столицы республики будут работать 102 площадки для катания на коньках. Об этом на деловом понедельнике рассказал председатель Комитета физической культуры и спорта Казани Линар Гарипов.

Он отметил, что с развитием спортивной инфраструктуры зимние виды спорта пользуются все большей популярностью среди казанцев.

«Всего в этом зимнем сезоне в Казани будет организовано 102 места для катания на коньках. Из них 82 площадки – это хоккейные коробки, а также 20 катков с пунктами проката коньков», – сообщил Гарипов.

По его словам, к настоящему моменту уже залиты катки на стадионах «Ракета» и «Локомотив», каток в Центре хоккея на траве, а также на площадке по улице Дубравной. Кроме того, 3 декабря состоялось открытие катка у стадиона «Ак Барс Арена» с ледовой площадью 1,8 тыс. кв. метров.

«Помимо этого, откроется новый каток площадью 1 158 квадратных метров в сквере 100-летия образования строительной отрасли РТ в Советском районе по улице Карбышева. В ближайшее время будут открыты катки на стадионах „Тасма“, „Мотор“, и на Кремлевской набережной», – резюмировал Линар Гарипов.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Президент Татарстана Рустам Минниханов посетил казанский стадион «Ак Барс Арена», где ознакомился с работой учреждения, пообщался с посетителями детско-юношеского бассейна «Арена Swim», а также посетил новый каток.