Минниханов посетил стадион «Ак Барс Арена» в Казани
Президент Татарстана Рустам Минниханов посетил казанский стадион «Ак Барс Арена», где ознакомился с работой спортивного учреждения и поообщался с посетителями детско-юношеского бассейна «Арена Swim». Об этом передает пресс-служба руководителя республики.
Рустам Минниханов осмотрел детское пространство «КидСпейс», расположенное в Восточной трибуне стадиона. Пояснения во время визита давали министр спорта РТ Владимир Леонов, гендиректор АО «Ак Барс Арена» Радик Миннахметов.
Также Президенту презентовали проект «Музей спорта». Его концепция за время существования стадиона менялась много раз, в том числе по месту его расположения и по формату. На данный момент музей предполагается разместить в Восточной трибуне, вблизи от «КидСпейса».
Кроме того, Рустам Минниханов посетил открытый каток, на льду пообщался с детьми, играющими в хоккей. Радик Миннахметов напомнил, что сегодня здесь состоится открытие зимнего сезона. По его словам, для удобства посетителей оборудованы раздевалки, буфет, фотозона.