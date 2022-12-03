Минниханов посетил стадион «Ак Барс Арена» в Казани

Фото: пресс-служба Президента РТ.

Президент Татарстана Рустам Минниханов посетил казанский стадион «Ак Барс Арена», где ознакомился с работой спортивного учреждения и поообщался с посетителями детско-юношеского бассейна «Арена Swim». Об этом передает пресс-служба руководителя республики.

Рустам Минниханов осмотрел детское пространство «КидСпейс», расположенное в Восточной трибуне стадиона. Пояснения во время визита давали министр спорта РТ Владимир Леонов, гендиректор АО «Ак Барс Арена» Радик Миннахметов.

Фото: пресс-служба Президента РТ.

Также Президенту презентовали проект «Музей спорта». Его концепция за время существования стадиона менялась много раз, в том числе по месту его расположения и по формату. На данный момент музей предполагается разместить в Восточной трибуне, вблизи от «КидСпейса».

Кроме того, Рустам Минниханов посетил открытый каток, на льду пообщался с детьми, играющими в хоккей. Радик Миннахметов напомнил, что сегодня здесь состоится открытие зимнего сезона. По его словам, для удобства посетителей оборудованы раздевалки, буфет, фотозона.