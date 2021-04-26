В Нижнекамске в новом учебном году за парты сядут более 3,5 тыс. первоклассников

В 2021 году ряды первоклассников Нижнекамска пополнят 3 513 ребят, на сегодняшний день в школах города химиков обучается более 32 тыс. учеников. Об этом на деловом понедельнике заявил мэр Нижнекамска Айдар Метшин.

Он напомнил, что в этом году семьи школьников, в том числе и первоклассников, смогут получить единовременную выплату в 10 тыс. рублей.

«Кроме того, Президент России Владимир Путин озвучил инициативу отдельной поддержки семей, где мать или отец в одиночку воспитывают ребенка. С 1 июля детям в возрасте от 8 до 16 лет включительно, растущим в таких семьях, будет назначена выплата, и ее размер в среднем по стране составит 5 650 рублей», — отметил спикер.

Метшин также напомнил, что с прошлого года классные руководители получают ежемесячную надбавку к заработной плате. Такую же доплату Владимир Путин поручил установить для кураторов учебных групп техникумов и колледжей.

«В Нижнекамске такая мера поддержки коснется 230 преподавателей среднего профессионального образования», — сообщил Метшин.

В общей сложности по России до 2024 года будут построены 1 300 школ для 1 млн детей и закуплено 16 тыс. школьных автобусов, 60% выпускников школ смогут поступить в вузы на бюджетные места, до 2024 года на научные исследования из бюджета будет направлено 1 трлн рублей.