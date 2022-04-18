В новом сезоне театр Камала выпустит спектакль «Мухаджиры» по роману Махмута Галяу

В 2022 году Татарский государственный академический театр имени Камала планирует выпустить спектакль по роману-дилогии Махмута Галяу «Мухаджиры». За постановочную работу взялся главный режиссер театра Фарид Бикчантаев, за составление художественного оформления — главный художник театра Сергей Скоморохов.

«Мы задумывали работу над спектаклем еще 15–20 лет назад: начинали, откладывали, возвращались и снова убирали в долгий ящик. Роман невероятно кинематографичен: приходилось проводить жесточайший отбор сцен, которые мы хотели включить в постановку», — поделился Скоморохов.

Роман «Мухаджиры» — произведение, вошедшее в золотой фонд татарской литературы. Автором было написано четыре романа — эпопеи «Кровавые метки», «Вихри» «Муть», «Мухаджиры». До наших дней сохранились только два произведения, остальные рукописи были уничтожены. Роман «Мухаджиры» рассказывает о жизни татарской деревни конца XIX века. Махмут Галяу колоритно и точно прорисовывает быт и обычаи татарского народа. Основой романа является голод 1877 года, охвативший все Поволжье. Действие романа разворачивается на территории современного Татарстана.

«Мы попытаемся рассказать историю с точки зрения современного человека. Спектакль психологичен», — отметил Скоморохов.

В настоящее время в театре Камала идет репетиционный процесс спектакля. Однако зритель уже может оценить макет сценографии будущей постановки, представленный на выставке «Пролог», которая расположилась в фойе театра.