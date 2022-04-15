Оформление спектаклей театра Камала на одной площадке: открылась выставка «Пролог»

Фото: © Владимир Васильев

Теперь гости Камаловского театра могут не только насладиться репертуарными постановками, но и оценить художественные работы главного художника Татарского государственного Академического театра имени Галиасгара Камала Сергея Скоморохова в фойе здания.

Декорации к спектаклям едва ли можно было разместить здесь, но для эскизов и макетов к ключевым постановкам театра разных лет — это наиболее удачное место. Экспозицию дополнили костюмы и бутафория, а также фрагменты декораций к постановкам.

Фото: © Владимир Васильев

Выставка «Пролог» приурочена к 70-летнему юбилею Сергея Скоморохова. Идея экспонирования работ художника была воплощена в театре впервые.

«Я периодически хочу попробовать поработать с разными художниками, но в конечном итоге всё равно обращаюсь к Сергею Скоморохову. Наш тандем очень ценен для меня, мы хорошо понимаем друг друга. Несмотря на то, что он не является носителем татарской культуры, тем не менее он как никто другой проникся ей и умело воплощает ее в сценографии», — поделился своим мнением главный режиссер театра, заслуженный деятель искусств России и Татарстана Фарид Бикчантаев.

По словам самого художника, театр априори начинается с вешалки, однако первое впечатление, которое производит любой спектакль, формируется прежде всего благодаря декорациям и костюмам. Отсюда и родилось название экспозиции.

Фото: © Владимир Васильев

«Театр — это большая семья. Незаметно для самого себя я породнился с камаловской семьей. А сейчас я открываю для себя по-новому направление педагогики», — подчеркнул юбиляр.

Интересно, что экспозиция включила в себя работы студентов и выпускников Казанского художественного училища имени Николая Фешина из числа воспитанников самого Сергея Скоморохова. Особенно трепетно вглядываться в театральные макеты несуществующих пока постановок.

Фото: © Владимир Васильев

«Училище в вашем лице приобрело дорогой бриллиант, который будет в нашем ожерелье уже на века. Вы вошли в историю учебного заведения не только как прекрасный педагог, но и как настоящий человек», — обратилась к юбиляру директор Фешинского училища Ольга Гильмутдинова.

Пожалуй, особый взгляд притягивает к себе макет спектакля по роману-дилогии Махмуда Галяу о татарских иммигрантах в Турции «Мухаджиры». Поставить его в театре предполагается в этом году.

Посетителем экспозиции может стать каждый пришедший на любой показ спектакля в театре. Выставка будет действовать до 10 мая.