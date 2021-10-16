В новом сезоне шоу «Голос» к Дине Гариповой не повернулся Александр Градский

Уроженка Зеленодольска, победительница первого сезона шоу «Голос» Дина Гарипова приняла участие в юбилейном сезоне музыкального шоу. Видео выступления артистка выложила в своем Instagram.

«Спасибо всем, кто смотрел и снова болел за меня. Я счастлива была вернуться на сцену и увидеть своих родных наставников! Поздравляю всех участников юбилейного сезона и желаю вам показать себя с самой лучшей стороны! Пусть этот конкурс подарит вам новые возможности и в полной мере раскроет таланты! Верьте в себя!» — пожелала исполнительница.

На шоу Дина Гарипова спела романс «А напоследок я скажу», ее проникновенное исполнение впечатлило сразу трех наставников — Диму Билана, Леонида Агутина и Пелагеи, однако кресло Александра Градского осталось неподвижным. Наставник Гариповой в первом сезоне шоу «Голос» в 2012 году не повернулся к своей подопечной.

«Я тебе это припомню, — со смехом сказал Гариповой Градский. — Самое смешное, что в тот раз я один повернулся!».

«Это такое тонкое мастерство, мне захотелось закрыть глаза и погрузиться в это исполнение», — рассказала о своих впечатлениях Пелагея.

«Я погружусь ей завтра! Вот только придет она в театр», — пообещал Гариповой ее наставник. На данный момент Дина работает в театре Градского.

Однако поклонники Дины Гариповой не поверили в то, что Градский не узнал свою подопечную. «Здесь, конечно, элемент шоу. Не поверю никогда, что Градский не узнал Дину. Но это не отменяет того самого чувства, когда 9 лет назад, мы впервые услышали необыкновенный голос Дины. Голос, который навсегда останется в сердце», — написал пользователь под ником dmitriy_lagirev.

«Конечно же все узнали! Голос Дины неповторим и узнаваем! Я думаю, это просто был сюрприз и подарок для зрителей. Браво, Дина!» — поделился другой подписчик

ilinazz_77.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что уроженка Татарстана Марина Моисеева поборется за победу в юбилейном сезоне шоу «Голос».