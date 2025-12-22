В новом перинатальном центре Альметьевска процедура ЭКО доступна по ОМС

Фото: официальный сайт Раиса РТ Рустама Минниханова

Недавно открытый перинатальный центр в Альметьевске имеет на вооружении передовые медицинские практики. Среди них репродуктивные технологии, собственная эмбриологическая лаборатория и криохранилище. В медучреждении есть и блок ЭКО. Экстракорпоральное оплодотворение доступно для жителей юго-востока Татарстана по полису ОМС.

Как отметила заместитель главного врача Альметьевской районной многопрофильной больницы по организационно-методической работе Светлана Мурзина, ЭКО – это новое направление, которое, к сожалению, становится все более актуальным. Проект был инициирован и реализован «Татнефтью» в ответ на запрос жителей юго-востока республики.

«В нашем учреждении государственного типа будет развиваться в том числе и направление ЭКО для того, чтобы создать комфортные условия для жителей юго-востока республики. Это инвестиция в демографию и здоровое будущее поколений, что всегда было приоритетом для "Татнефти"», – рассказала главный врач Гульсина Шамсеева.

Каждому новорожденному в перинатальном центре предоставляется возможность пройти полногеномное секвенирование. Это исследование помогает заранее узнать о возможных особенностях здоровья малыша в первые дни его жизни. Эта информация остается с человеком на всю жизнь и помогает принимать более точные и своевременные решения о здоровье.

В центре также доступны регенеративные технологии: новорожденные, по согласованию с родителями, могут стать донорами для банка данных стволовых клеток. Это неоценимый вклад в будущее ребенка. Клетки крови, которые берут из пуповины, способны вылечить самые страшные заболевания. Причем речь идет не только о заболеваниях, с которыми может столкнуться сам новорожденный в будущем, но и о серьезных проблемах со здоровьем, которые могут настичь его ближайших родственников.

Напомним, сегодня во время рабочей поездки в Альметьевский район Раис Татарстана Рустам Минниханов посетил новый перинатальный центр Альметьевска.