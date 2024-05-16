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В новом казанском хосписе «Наташа» помощь получили уже 130 человек
В новом казанском хосписе «Наташа» уже успели получить помощь больше сотни человек. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал председатель правления Фонда Анжелы Вавиловой Владимир Вавилов.
«На данный момент мы пролечили 130 пациентов в новом хосписе, а мы ведь только начали работать», – отметил Вавилов.
Он подчеркнул, что ничего кроме похвалы и слов благодарности в адрес сотрудников хосписа от их пациентов и их родственников не поступало.
Напомним, что хоспис открыл Президент России Владимир Путин 22 февраля, открытие для друзей фонда прошло 5 апреля, уже тогда в хосписе были пациенты.
В хосписе «Наташа» оказывают паллиативную помощь людям с тяжелыми заболеваниями, которым уже не может помочь медицина. Также в новом хосписе есть отделение, где помогают восстановить здоровье бойцам СВО.
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