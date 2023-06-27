В Новом городе Челнов завершился второй этап опрессовки

В Набережных Челнах завершился второй этап гидравлический испытаний на территории Нового города, в последних десяти домах возобновлено горячее водоснабжение. Об этом пишут «Челнинские известия».

Всего без горячей воды на время оставались 309 жилых домов. Второй этап опрессовки начался 14 июня и должен был завершиться до 28 июня.

За время гидравлических испытаний специалисты выявили в общей сложности 14 повреждений, все они устранены, отмечает издание со ссылкой на Набережночелнинские тепловые сети.

Следующий этап опрессовки стартует в юго-западной части Автограда с 4 июля. Под отключение должны подпасть: поселок ЗЯБ; поселок Замелекесье — 20-й А микрорайон (жилой дом №9 по Сармановскому тракту, магазин «Челны-хлеб»), 25-й микрорайон (жилые дома 25/03, 25/05, 25/06, ул. Назыма Якупова, 14, детский сад №128 — ул. Назыма Якупова, 8) и 26-й микрорайон (частный сектор); АБК с гостиницей ФЛ Котельников А. Г. (район «Гараж-500») и ООО «Амшар» (район поселка ЗЯБ, 1-я автодорога).

Завершить эту часть работ ранее предполагалось 17 июля, о чем сообщал «Татар-информ».

В целом износ теплосетей в Набережных Челнах на сегодняшний день составляет 51%, причем за счет средств населения привести их в надлежащее состояние невозможно.