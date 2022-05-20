Теплосети в Челнах изношены более чем наполовину

Износ теплосетей в Набережных Челнах на сегодняшний день составляет 51%, при этом за счет средств населения привести их в надлежащее состояние невозможно. Об этом пишут «Челнинские известия».

По словам директора Набережночелнинских тепловых сетей Айрата Зайнуллина, предприятие обслуживает 726 километров трубопроводов. В том числе за последние годы приняты на баланс почти 60 километров бесхозных сетей — у школ, детских садов, лечебных учреждений, жилых домов. Эти сети находятся в крайне неудовлетворительном состоянии. Растет и количество повреждений на трубопроводах: в 2020 году их было выявлено 269, а в 2021-м — уже 323.

В этом году Набережночелнинские тепловые сети планируют отремонтировать и реконструировать 12 километров теплосетей. Это почти в два раза меньше, чем в прошлые годы. И связано это с удорожанием материалов: металла, труб, фасонины, запорной арматуры.

«Хотя говорят, цены снижаются, но реально мы этого не видим, непонятна ценовая политика», — прокомментировал ситуацию Зайнуллин.

По мнению специалиста, такая ситуация характерна для всей России. В качестве успешного решения подобных проблем он привел в пример многие города Сибири, которые пошли по пути создания альтернативных котельных. Исполком Челнов тоже заинтересован в этом методе.

«Соответствующее письмо за подписью мэра направили, но решение принимают сначала в республике, потом в федеральном Правительстве», — пояснил директор НЧТС.