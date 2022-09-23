Минприроды: Татарстан досрочно начнет демонтаж трубопроводов Озерного месторождения

Татарстан досрочно приступит к демонтажу бездействующих трубопроводов в акватории Нижнекамского водохранилища по федеральному проекту «Оздоровление Волги» национального проекта «Экология». Региону одобрено необходимое федеральное финансирование, сообщил сегодня в рамках рабочей поездки в Татарстан министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов.

«Буквально вчера Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о том, что мы начинаем на Нижней Каме убирать трубопроводы, которые брошены несколько лет назад. Первое финансирование мы выпускаем в этом году с последующим финансированием на 2023 год. Мы начинаем и этот проект», — сказал он.

Как уточнили в Минэкологии РТ, республиканские власти оперативно подготовили весь комплект документов, экспертная комиссия Минприроды России их рассмотрела, и первый транш — 95,3 млн рублей — будет выделен уже в этом году. В следующем году из федерального бюджета поступит еще 510 млн рублей. Софинансирование из регионального бюджета на 2022 и 2023 годы составит 324 млн рублей.

Министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков напомнил и про другие мероприятия, проводимые по нацпроекту «Экология» в Татарстане. Это очистка реки Мелекески в Набережных Челнах, берегоукрепительные работы в Камском Устье.

«Самое главное — мы снимаем негативное воздействие водных объектов на жителей Камского Устья», — заметил Шадриков.

Кроме того, в регионе проводится капремонт гидротехнических сооружений. За три года при поддержке Минприроды России были реализованы экологические проекты на 18,9 млрд рублей.

«Мы все это делаем ради людей», — заключил Александр Козлов.

Ранее «Татар-информ» сообщил, что демонтаж бездействующих трубопроводов Озерного месторождения нефти в Нижнекамском водохранилище необходим, чтобы минимизировать риски по обеспечению питьевой водой населения. Пилот реализуется по поручению Президента РТ Рустама Минниханова.

В 1978-1980 годах, когда уровень воды в Нижнекамском водохранилище поднялся, нефтепроводы были выведены из эксплуатации. На сегодняшний день они находятся в затопленном состоянии. Протяженность нефтетрубопроводов составляет 29 км, из них 23 км подлежат демонтажу.

В зону риска попадают жители Набережных Челнов, Нижнекамска, Менделеевска, Елабуги и населенных пунктов юго-востока Татарстана, которые обеспечиваются водой из водозаборов «Тураево» и «Белоус». Площадь водохранилища, подвергающаяся возможному загрязнению, составляет 3,9 тыс. квадратных метров.

Национальные проекты реализуются в стране с 2019 года по указу Президента России Владимира Путина.