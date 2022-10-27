В новом экорайоне Казани построят 15 кварталов на 17,5 тыс. жителей

Власти Казани утвердили проект планировки «Экорайона», который расположится в Кировском районе Казани. Проект включает в себя характеристики развития территории, объектов строительства – жилья и социальной сферы, объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур. Документ опубликован в сборнике документов и правовых актов города.

На территории более 800 тыс. квадратных метров планируется обустроить 15 кварталов с различной плотностью застройки. Так, в первом квартале планируется построить 134,4 тыс. квадратных метров жилья и поселить там 4480 тыс. человек, во втором квартале – еще 2400 человек. Общее количество жителей «Экорайона» составит 17506 человек.

Самые высокие многоквартирные дома будут состоять из 11 этажей, кроме того, выделена территория для индивидуальной жилой застройки.

Из соцобъектов планируется строительство четырех детсадов, трех школ, двух объектов допобразования. Также здесь построят поликлинику, магазины, библиотеку, культурно-развлекательный комплекс и другие объекты.

Планируется также строительство улиц районного и местного значения общей протяженностью 38,68 км, а также организация 7045 парковочных мест. Планируемое развитие территории включает в себя и строительство головных инженерных сооружений и подводящих инженерных сетей, в том числе строительство 4 КНС и напорной канализации.

Напомним, участок земли площадью 760 га находится в районе Аракчино. Раньше территория принадлежала артиллерийской военной части, однако позднее федеральные власти передали землю Татарстану. Назначение участка определили в результате международного конкурса на разработку концепции и мастер-плана района. Утверждается, что проект максимально учитывает экологию, экономику города, вопросы сохранения природного ландшафта, а также виды на Волгу и центр города. Подробности о новом «Экорайоне» читайте в материале «Татар-информа» «Инвесторы идут в «Серебряный бор»: Казань вырастет на 1 млн квадратных метров жилья».