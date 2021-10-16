В новой Госдуме РФ проработают вопрос борьбы с бедностью

Спикер вновь избранной Государственной Думы России Вячеслав Володин, рассказал в интервью Дмитрию Киселеву, что профильные комитеты парламента совместно с Правительством проработают вопрос борьбы с бедностью граждан, в том числе в рамках обсуждения проекта бюджета на 2022 — 2024 годы.

«Безусловно, все эти задачи должны решаться в рамках бюджетных полномочий как Российской Федерации, так и регионов. Поэтому этот приоритет, он должен быть отражен в бюджете. И мы со своей стороны будем настаивать и вести диалог с правительством именно в этой парадигме», — отметил председатель Думы.

По его словам, представители профильных комитетов парламента уже сейчас разрабатывают ряд предложений, которые будут обсуждаться при планировании «основного финансового документа страны».

На встрече с руководством партий, прошедших в Госдуму нового созыва, Президент России Владимир Путин подчеркнул необходимость свести к минимуму уровень бедности в России, о чем ранее сообщало ИА «Татар-информ».