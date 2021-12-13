В новогоднюю ночь в Набережных Челнах выступят артисты и прогремит салют

Празднование Нового года в Набережных Челнах состоится 31 декабря у главной елки, которая расположится на площади перед мэрией. Праздничная программа «Под сиянием новогодней звезды» соберет лучших артистов и творческие коллективы города. Об этом на аппаратном совещании сообщил заместитель руководителя исполкома Набережных Челнов Рамиль Халимов.

«В 22.00 на площади прогремит красочный салют, продолжением которого станет видеодискотека и танцевальная программа. По традиции будет организовано прямое включение — новогоднее поздравление Президента Татарстана Рустама Минниханова и Президента России Владимира Путина», — отметил докладчик.

Также в этот день новогодние торжества пройдут в микрорайоне «Замелекесье», парке «Сидоровка» и на площади перед ДК «Энергетик».

Череда новогодних праздников стартует сегодня, 13 декабря. В парке «Сидоровка» и на бульваре «Энтузиастов» откроются сразу две городские елки. 14 декабря зажгутся огни на новогодних елках в микрорайоне «Замелекесье» и во дворе дома 38/13. Всех желающих ждут на открытие елки на площади перед ДК «Энергетик» 15 декабря.

16 декабря в 16.00 главный символ предстоящего праздника зажжется новогодними огнями в микрорайоне «Бумажников» и на бульваре «Шишкинский».

17 декабря торжественно откроется центральная новогодняя елка на площади Азатлык. Праздничную программу «Волшебный карнавал» откроет маскарадное шествие с участием сказочных и новогодних персонажей.

«На главной сцене выступят артисты и творческие коллективы города, прозвучат поздравления от главных героев праздника Деда Мороза и Снегурочки, а участники первого городского конкурса „Новогодние герои“ поделятся, как правильно загадывать новогоднее желание и встречать новый, 2022 год», — рассказал Рамиль Халимов.

Помимо этого, гостей праздника будут развлекать ростовые куклы, ходулисты. Изюминкой этого года станет театрализация «Проказники на снежном празднике».

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что на новогодние подарки детям в Челнах направлено 7,8 млн рублей.