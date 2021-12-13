На новогодние подарки детям в Челнах направлено 7,8 млн рублей

Из бюджета Набережных Челнов на новогодние подарки детям дополнительно направлено 7,8 млн рублей. Подарками обеспечат детей работников бюджетных учреждений, опекаемых детей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также победителей, призеров всероссийских и республиканских олимпиад. Об этом на деловом понедельнике сообщил замруководителя исполкома Набережных Челнов Рамиль Халимов.

В образовательных организациях города будет проведено более 600 новогодних представлений. Их организуют работники школ, детских садов совместно с педагогами допобразования. Все елки в школах пройдут бесплатно.

«Традиционно с 20 по 28 декабря состоятся елки мэра для 6,3 тыс. детей, детей из малообеспеченных семей, активистов общественных организаций и отличников учебы», — отметил спикер.

Рамиль Халимов добавил, что елку Президента Татарстана посетят 300 челнинских школьников, она состоится 25 декабря. На меропряитие приглашены победители всероссийских и республиканских конкурсов, олимпиад, активисты общественных организаций.

Помимо этого, по инициативе Горсовета для учащихся в зимние каникулы пройдет городская благотворительная акция «Новогодняя мечта».

Цель акции — осуществить новогоднюю мечту детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Мероприятие будет проведено за счет средств, полученных от проведения ярмарок солидарности и сдачи макулатуры школьниками.



По словам Рамиля Халимова, зимние каникулы в этом году пройдут с 29 декабря по 11 января включительно.