В новогоднюю ночь в Альметьевске не будут запускать салют

В новогоднюю ночь в Альметьевске не прозвучат залпы фейерверков. Власти города решили не организовывать праздничный салют с учетом продолжающейся специальной военной операции, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе Альметьевского района РТ.

В новогоднюю ночь 31 декабря праздничная программа начнется в 22 часа. Состоится традиционная прямая трансляция выступлений Президента РФ Владимира Путина и Раиса РТ Рустама Минниханова.

Для гостей и жителей города будет организована музыкальная и развлекательная программа с играми и конкурсами в компании Деда Мороза и Снегурочки. Также состоится зажигательное выступление музыкальных групп, которые исполнят для зрителей любимые новогодние песни.

«В наши дни выделяется особая категория детей — это дети бойцов СВО нашего района. Для детей от нуля до трех лет 21 декабря в 14 часов в Центре детско-юношеского творчества состоится новогоднее представление со сладкими подарками», — отметили в администрации.

Сегодня, 20 декабря, в Альметьевском драмтеатре для детей военнослужащих пройдет спектакль «Разыскивается Дед Мороз». Гостями мероприятия станут 130 детей участников спецоперации (30 билетов предусмотрены для детей, один из родителей которых погиб в ходе СВО, а еще 100 — для детей от шести лет).

Ежегодно 25 декабря дети и подростки, проявившие себя в учебе, творчестве, спорте и общественной жизни, приглашаются на Республиканскую новогоднюю елку в Казань. В этом году Республиканская елка пройдет только для детей граждан, находящихся в зоне СВО. На праздник из Альметьевска отправятся 398 детей в возрасте от семи до 17 лет на девяти автобусах.

Кроме того, уточнили в администрации, новогодние подарки от республики будут переданы 197 детям в возрасте от трех до шести лет, чьи отцы выполняют свой долг в зоне СВО. Их вручат детям на празднике 26 декабря в 16 часов в ДК «Нефтьче».

Ранее «Татар-информ» сообщал, что детям военнослужащих в Альметьевске выдадут подарочные сертификаты маркетплейса Ozon номиналом 3 тыс. рублей.

Специальная военная операция на Украине (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых упоминается создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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