В новогоднюю ночь в Челнах будут перекрыты несколько участков дорог

31 декабря с 19.00 до 23.30 будет временно ограничено движение транспортных средств на нескольких участках дорог. Об этом сообщает Управление информационной политики и по связям с общественностью.

Для проезда машин будет ограничено движение по проспекту Хасана Туфана в обоих направлениях на участке от остановки общественного транспорта «Бульвар Энтузиастов» до проспекта Сююмбике.

Невозможно будет проехать и по проспекту Сююмбике в обоих направлениях на участке от проспекта Раиса Беляева до проспекта Хасана Туфана. Ограничение также коснется пересечения проспекта Хасана Туфана и улицы команды Камаз-мастер.

На общественный транспорт данные ограничения не распространяются. В новогоднюю ночь автобусы и трамваи будут курсировать по маршрутам города до двух часов ночи.

Как будет работать общественный транспорт и парковки в Казани в новогоднем режиме, ранее сообщало ИА «Татар-информ».