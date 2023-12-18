В Альметьевске дети бойцов СВО получат денежные сертификаты на Новый год

Фото: пресс-служба Альметьевского района РТ

В Альметьевском районе в этом году альтернативой акции «Ёлка желаний» для детей бойцов спецоперации станут подарочные сертификаты номиналом 3 тыс. рублей, которые они смогут использовать при покупках на популярном маркетплейсе.

Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе Альметьевского района, сертификат можно будет получить с 20 по 30 декабря с 14.00 до 19.00 в Молодёжном центре. Их будут выдавать на основании заявления на каждого несовершеннолетнего ребенка, который зарегистрирован и проживает на территории муниципального образования, чей родитель находится или находился в зоне СВО. Сертификаты будут вручены и детям погибших на передовой бойцов.

В целом более 40 тыс. детей района получат сладкие новогодние подарки. Их будут вручать в образовательных учреждениях города, где скоро начнутся новогодние мероприятия.

По инициативе главы района Тимура Нагуманова дошкольники и ученики с 1-го по 8-й класс получат гостинцы бесплатно.

Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых упоминается создание условий, гарантирующих безопасность самой России.