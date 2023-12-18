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В Альметьевске дети бойцов СВО получат денежные сертификаты на Новый год
В Альметьевском районе в этом году альтернативой акции «Ёлка желаний» для детей бойцов спецоперации станут подарочные сертификаты номиналом 3 тыс. рублей, которые они смогут использовать при покупках на популярном маркетплейсе.
Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе Альметьевского района, сертификат можно будет получить с 20 по 30 декабря с 14.00 до 19.00 в Молодёжном центре. Их будут выдавать на основании заявления на каждого несовершеннолетнего ребенка, который зарегистрирован и проживает на территории муниципального образования, чей родитель находится или находился в зоне СВО. Сертификаты будут вручены и детям погибших на передовой бойцов.
В целом более 40 тыс. детей района получат сладкие новогодние подарки. Их будут вручать в образовательных учреждениях города, где скоро начнутся новогодние мероприятия.
По инициативе главы района Тимура Нагуманова дошкольники и ученики с 1-го по 8-й класс получат гостинцы бесплатно.
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