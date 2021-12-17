В новогоднюю ночь проезд в общественном транспорте Москвы будет бесплатным

На Новый год проезд в общественном транспорте Москвы будет бесплатным. Об этом сообщает официальный сайт мэра столицы России Сергея Собянина.

«Проезд на метро, МЦК (Московское центральное кольцо — прим. Т-и) и в наземном транспорте будет бесплатным с 20.00 31 декабря до 6.00 1 января», — отмечается в сообщении.

При этом Московский метрополитен и Московское центральное кольцо будут работать всю новогоднюю ночь без перерыва. Работа Московских центральных диаметров окажется продлена до 2.30.

Наземный транспорт будет работать в усиленном режиме на 157 маршрутах, на 66 из которых — всю новогоднюю ночь, а на 91 — до 3.30. Вместе с тем 16 ночных маршрутов продолжат работать в обычном режиме.

В рождественскую ночь, с 6 на 7 января, работа некоторых маршрутов наземного транспорта, метро и МЦК также окажется продлена. Уличные парковки во время новогодних каникул будут бесплатны.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Президент РФ Владимир Путин призвал россиян соблюдать антиковидные меры в новогодние праздники.