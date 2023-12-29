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В новогоднюю ночь автоинспекторы Татарстана поздравят добросовестных водителей
Сотрудники ГИБДД Татарстана проведут профилактические рейды 31 декабря и 1 января, где поздравят добросовестных участников дорожного движения с Новым годом.
Планируется, что мероприятия пройдут во всех 45 районах Татарстана.
Первыми на дороги республики вместе с сотрудниками ГИБДД вышли полицейский Дед Мороз и Снегурочка Нижнекамска. Новогодний патруль останавливал водителей и вручал им небольшие подарки и информационные брошюры по безопасности на дороге.
Кроме того, полицейские напомнили водителям о необходимости соблюдения скоростного режима, снижения скорости перед пешеходными переходами, использования детских автокресел и ремней безопасности.
Новогодние персонажи пожелали водителям безопасных дорог и соблюдения правил дорожного движения, а также проявлять внимание к пешеходам. Все участники акции получили подарки, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции.
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