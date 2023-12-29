В новогоднюю ночь автоинспекторы Татарстана поздравят добросовестных водителей

Сотрудники ГИБДД Татарстана проведут профилактические рейды 31 декабря и 1 января, где поздравят добросовестных участников дорожного движения с Новым годом.

Планируется, что мероприятия пройдут во всех 45 районах Татарстана.

Первыми на дороги республики вместе с сотрудниками ГИБДД вышли полицейский Дед Мороз и Снегурочка Нижнекамска. Новогодний патруль останавливал водителей и вручал им небольшие подарки и информационные брошюры по безопасности на дороге.

Фото: © Госавтоинспекция Нижнекамска

Кроме того, полицейские напомнили водителям о необходимости соблюдения скоростного режима, снижения скорости перед пешеходными переходами, использования детских автокресел и ремней безопасности.

Новогодние персонажи пожелали водителям безопасных дорог и соблюдения правил дорожного движения, а также проявлять внимание к пешеходам. Все участники акции получили подарки, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции.