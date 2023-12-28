В Нижнекамске полицейский Дед Мороз поздравил водителей с наступающим Новым годом

Сегодня во время акции «Полицейский Дед Мороз» на нижнекамские дороги вышел необычный патруль: сотрудники Госавтоинспекции совместно с полицейскими Дед Морозом и Снегурочкой останавливали автомобилистов, чтобы поднять им настроение, поздравить их с приближающимися праздниками, вручить небольшие подарки и памятки по безопасности дорожного движения.

Фото: © Госавтоинспекция Нижнекамска

Праздничный патруль еще раз напомнил автолюбителям о соблюдении скоростного режима, о снижении скорости движения вблизи пешеходных переходов и образовательных учреждений. Особое внимание сказочные персонажи уделяли использованию в автомобиле ремней безопасности и детских удерживающих устройств. Сотрудники Госавтоинспекции еще раз рассказали водителям об эффективности ремней безопасности и о том, как важно быть ответственным не только за свою жизнь, но и за жизнь своих пассажиров.

Фото: © Госавтоинспекция Нижнекамска

После этого Дед Мороз и Снегурочка пожелали водителям хорошего пути и безопасных дорог. Все участники акции получили подарки.