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В Нижнекамске полицейский Дед Мороз поздравил водителей с наступающим Новым годом
Сегодня во время акции «Полицейский Дед Мороз» на нижнекамские дороги вышел необычный патруль: сотрудники Госавтоинспекции совместно с полицейскими Дед Морозом и Снегурочкой останавливали автомобилистов, чтобы поднять им настроение, поздравить их с приближающимися праздниками, вручить небольшие подарки и памятки по безопасности дорожного движения.
Праздничный патруль еще раз напомнил автолюбителям о соблюдении скоростного режима, о снижении скорости движения вблизи пешеходных переходов и образовательных учреждений. Особое внимание сказочные персонажи уделяли использованию в автомобиле ремней безопасности и детских удерживающих устройств. Сотрудники Госавтоинспекции еще раз рассказали водителям об эффективности ремней безопасности и о том, как важно быть ответственным не только за свою жизнь, но и за жизнь своих пассажиров.
После этого Дед Мороз и Снегурочка пожелали водителям хорошего пути и безопасных дорог. Все участники акции получили подарки.
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